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OnePlus представила линейку недорогих телевизоров на Android TV 9

03.07.2020 18:49

OnePlus презентацию своих новых телевизоров провела в Индии, ведь эта страна для китайского производителя является одной из приоритетных, поэтому новинки первыми появятся именно на индийском рынке.
Модельный ряд телевизоров OnePlus расширился за счет OnePlus TV Y1 и OnePlus TV U1.

Первая серия представлена двумя диагоналями – 32 и 43 дюйма, а OnePlus TV U1 пока существует только в 55-дюймовой версии.

OnePlus TV Y1 получили панели с разрешением HD и Full HD, а OnePlus TV U1 уже оснащен 4К матрицей.

Китайский производитель заявляет, что в серии OnePlus TV Y панели охватывают 93% цветового пространства DCI-P3, а в OnePlus TV U1 уже есть поддержка расширенного динамического диапазона Dolby Vision и технологии MEMC.

Еще старшая версия порадует покупателей тонким корпусом в 6,9 мм и мощной акустической системой – 30 Вт.

В серии OnePlus TV Y суммарная мощность динамиков составляет 20 Вт. Работают новые телевизоры под управлением Android TV 9.0, а также в них есть поддержка голосового помощника Google Assistant.

На индийском рынке OnePlus TV Y1 с 32-дюймовым экраном можно будет купить за 174 доллара, 43-дюймовую версию за 308 долларов, а OnePlus TV U1 с 55-дюймовым экраном в розничных магазинах будут продавать по рекомендованной розничной цене 669 долларов.

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