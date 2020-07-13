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Компания OnePlus рассказала о новом смартфоне Nord

13.07.2020 21:57

OnePlus уже в конце этого месяца проведет презентацию нового смартфона, о котором компания постепенно рассказывает в Сети, подогревая интерес поклонников.
Так, недавно в социальной сети производитель распространил видеоролик, в котором раскрываются новые подробности о модели с названием OnePlus Nord.

В этом ролике бренд рассказал, что в устройстве будет ультраширокая 8-мегапиксельная камера для селфи.

К тому же эта камера получит угол обзора 105 градусов. В компании сообщают, что за счет нового смартфона и его фронтальной камеры, пользователи смогут отказаться от селфи-палок, так как групповые фото можно будет без проблем делать на расстоянии вытянутой руки.

Также ранее стало известно, что у нового смартфона будет 6,44-дюймовый экран AMOLED с разрешением 1080×2400 точек.

Процессор в модели будет Snapdragon 765 с поддержкой сетей пятого поколения. Всего заявлено две конфигурации, где первая получит 8/128 ГБ памяти, а вторая — 12/256 ГБ.

Что касается батареи, то в OnePlus Nord она будет иметь емкость 4 115 мАч и получит поддержку 33-ватной зарядки.

На задней панели аппарата расположится основная камера с датчиками на 48, 8, 2 и 5 Мп. Во фронтальной камере главный модуль будет иметь разрешение 32 Мп.

Премьера смартфона с предварительной ценой около 500 долларов состоится 21 июля.

 

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Публикация от OnePlus Nord (@oneplus.nord)

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