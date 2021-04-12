Объявлены цены на ремонт нового раскладного смартфона Xiaomi Mi MIX Fold

Xiaomi опубликовала цены на ремонт своего первого гибкого смартфона Mi MIX Fold.

В Китае этот аппарат предлагают за 10 тыс. юаней, что в пересчете составляет 120 тыс. рублей.

Стоит отметить, что Mi MIX Fold является одним из самых дешевых смартфонов с гибким экраном.

Вот только его ремонт будет стоить очень дорого. Так, например, замена материнской платы владельцу обойдется около 60 тыс. рублей, что получается половина стоимости аппарата. Замена дисплея стоит дешевле – 47 тыс. рублей.

Специалисты отмечают, что высокие цены на ремонт раскладных смартфонов связаны не только с дороговизной комплектующих, но также сложности их разборки.