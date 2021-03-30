Xiaomi представила раскладной смартфон Mi Mix Fold за €1300

Презентация инновационного смартфона должна была состоятся 29 марта, но из-за плохого самочувствия главы Xiaomi, ее перенесли на следующий день.

30 марта состоялась презентация раскладного смартфона Mi Mix Fold. В нем, как и ожидалось, установили инновационную линзу в основной камере и гибкий экран диагональю 8,01 дюйма.

Серия Mi Mix всегда была экспериментальной, и новый смартфон не стал исключением, ведь в нем установили тройную камеру, в которой находится жидкая линза.

Она объединена с 8 Мп модулем, который выполняет роль «телевика» с 3- кратным оптическим зумом и 30-кратным цифровым. Также этот модуль способен работать как макрообъектив.

Стоит отметить, что Mi Mix Fold стал первым в мире смартфоном с подобной камерой. Жидкостная линза способна мгновенно менять свою кривизну под воздействием тока.

К тому же она может работать при минусовой и плюсовой температуре. Основной датчик в смартфоне на 108 Мп, и это сенсор Samsung HMX, а третий модуль камеры на 13 Мп и его объединили с широкоугольной оптикой.

У Mi Mix Fold внутренний гибкий экран получил разрешение 2480х1860 точек. Заявлено, что матрица поддерживает Dolby Vision и HDR10+. Максимальная яркость дисплея составляет 600 кд/м2.



Внешний дисплей в смартфоне выступает в роли вспомогательного, при этом его диагональ составляет 2520х840 пикселей.

Экран способен работать с частотой 90 Гц. В аппарате установили четыре динамика Harman Kardon и до 16 ГБ оперативной памяти.



В основе Mi Mix Fold лежит процессор Snapdragon 888 с графическим ускорителем Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G.

Аккумулятор в раскладном смартфоне емкостью 5020 мАч, его можно заряжать блоком питания мощностью 67 Вт.

В Китае Mi Mix Fold будет предлагаться в версиях 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ. Стоимость смартфона составит 1300, 1430 и 1700 евро соответственно.