Названы цены на послегарантийный ремонт смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra

У дорогих смартфонов, как правило, дорогие и комплектующие, но многие привыкли что аппараты Xiaomi в случае ремонта стоят недорого.

Владельцы Xiaomi Mi 11 Ultra после окончания гарантии будут разочарованы стоимостью комплектующих, так как некоторые элементы стоят как новый недорогой смартфон.

Официальный магазин Xiaomi Mall опубликовал сцены на комплектующие для Xiaomi Mi 11 Ultra, и как оказалось, цена материнской платы флагманского аппарата оценивается выше, чем новый Redmi K40.

Так материнская плата смартфона стоит 370 долларов, а блок основной камеры оценивается в 210 долларов.

Фронтальная камеры Mi 11 Ultra обойдется в 13 долларов, а аккумулятор в 27 долларов. Дорого стоит и задняя панель – 64 доллара.

С такими ценами в Китае выгодно покупать фирменный сервис MiCare, который позволяет в течение двух лет дважды поменять вышедший из строя дисплей или отремонтировать другие элементы смартфона.