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Новый Xiaomi Mi 14 Ultra стал доступен для покупки в Китае по цене 905 долларов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 23 Опубликовано

Еще на момент приема предзаказов стало понятно, что новый Xiaomi Mi 14 Ultra является хитом продаж, ведь спрос превысил все ожидания компании.

Новый Xiaomi Mi 14 Ultra стал доступен для покупки в Китае по цене 905 долларов

Сегодня смартфон стал доступен для покупки в Китае по цене от 905 долларов, но не исключается, что первая партия будет распродана быстро.

Устройство доступно в трех конфигурациях: 12/256 ГБ за 905 долларов, 16/512 ГБ за 975 долларов и 16 ГБ/1 ТБ за 1085 долларов.

Приобрести его можно в онлайн- и розничных магазинах. Напомним, что устройство получило четыре датчика на 50 Мп. Также заявлен один перископный модуль, который обеспечивает оптический зум 5х, и телеобъектив с ЭФР 75 мм для съемки с зумом 3,2х.

Помимо этого, Xiaomi 14 Ultra также получил аккумулятор емкостью 5300 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт, процессор Snapdragon 8 Gen 3, операционную систему HyperOS, OLED-дисплей с разрешением 2К, защиту IP68 и поддержку двухсторонней спутниковой связи.

Xiaomi 14 представлен в Европе в одной конфигурации за 1 500 евро

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