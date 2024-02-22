Xiaomi провела презентацию флагмана 14 Ultra с Snapdragon 8 Gen 3

Xiaomi, китайский производитель электроники, наконец-то анонсировал свой самый ожидаемый флагман Xiaomi 14 Ultra на мероприятии в Китае.

Одной из главных особенностей Xiaomi 14 Ultra является его 6,73-дюймовый 2K OLED-дисплей TCL C8 LTPO с разрешением 3200 x 1440 пикселей.

Он обеспечивает максимальную яркость 3000 нит и плотность пикселей 522 PPI. Дисплей поддерживает форматы HDR, такие как Dolby Vision и HDR Vivid, и может похвастаться адаптивной частотой обновления в диапазоне от 1 Гц до 120 Гц.

Он также имеет передовые функции, такие как мгновенная сенсорная выборка и профессиональная калибровка цвета. Дисплей также сертифицирован TÜV Rheinland для защиты глаз и имеет тройной сертификат надежности.

Дизайн Xiaomi 14 Ultra также является одной из его примечательных особенностей. Устройство имеет классический трехступенчатый дизайн с полностью закрытой металлической средней рамкой. Оно имеет толщину 9,2 мм и весит 224,4 грамма.

В отношении производительности, Xiaomi 14 Ultra оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 с 3-кратной камерой жидкостного охлаждения для лучшего управления температурой.

Он предлагает три варианта хранилища: 12 ГБ ОЗУ с объемом памяти 256 ГБ, 16 ГБ ОЗУ с объемом памяти 512 ГБ и 16 ГБ ОЗУ с объемом памяти 1 ТБ. Устройство работает под управлением Android 14 HyperOS.

Что касается камеры, то Xiaomi 14 Ultra оснащен системой из четырех датчиков, включая 1-дюймовую 50-мегапиксельную основную камеру Sony LYT-900 с OIS и бесступенчатой диафрагмой.

В ней также есть 50-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик, 50-мегапиксельный портретный модуль и 50-мегапиксельная перископическая телеобъективная камера.

В устройстве также представлена вычислительная платформа AISP для фотосъемки с искусственным интеллектом и улучшенной обработкой изображений.

Важной особенностью Xiaomi 14 Ultra является его батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Это позволяет устройству заряжаться до 100% всего за 15 минут. Смартфон еще получил поддержку 70-ватной беспроводной зарядки.

Другие характеристики Xiaomi 14 Ultra включают поддержку 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, два стереодинамика Harman Kardon, встроенный сканер отпечатков пальцев в дисплей, инфракрасный пульт дистанционного управления и порт USB-C.

Xiaomi 14 Ultra будет доступен в трех цветах: черном, белом и зеленом. Стоимость новинки в Китае стартует от 6 499 юаней или чуть дороже 83 тыс. рублей. Вариант с 16 ГБ оперативной и 1ТБ встроенной памяти оценили в 7 799 юаней, а это почти 100 тыс. рублей.