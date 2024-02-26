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Xiaomi 14 представлен в Европе в одной конфигурации за 1 500 евро

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Xiaomi 14 Ultra, новый смартфон компании, был представлен на европейском рынке. Это произошло всего несколько дней после его дебюта в Китае. Новая модель смартфона доступна в двух цветах — белом и черном. Оперативная память устройства составляет 16 ГБ, а флеш-память — 512 ГБ.

Xiaomi 14 Ultra стоит дороже Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max. В то время как цена смартфона в Китае составляет 905 долларов, в Европе он продается за 1500 евро. Это делает его одним из самых дорогих смартфонов на рынке.

Новая модель оснащена мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и имеет дисплей OLED с диагональю 6,73 дюйма и разрешением 3200 × 1440 пикселей. Камера смартфона оснащена четырьмя датчиками разрешением 50 Мп и аккумулятором ёмкостью 5300 мА·ч с поддержкой 90-ваттной зарядки.

 

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