Новый POCO X6 Pro 5G выйдет на рынок с предустановленной HyperOS

Индийское подразделение бренда POCO официально анонсировало смартфон X6 Pro 5G с новым интерфейсом Xiaomi HyperOS «из коробки».
Это первое устройство в Индии, которое будет запущено с этим интерфейсом, заменившим MIUI.
POCO также запускает обновление HyperOS для POCO F5. Ожидается, что X6 Pro будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 8300 Ultra, дизайном с удлиненным прямоугольным модулем камеры, паровой камерой охлаждения и 6,7-дюймовым LTPS AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц.
Он также будет иметь 64-мегапиксельную основную камеру с поддержкой OIS, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 2-мегапиксельную макро-камеру, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.
Новый POCO X6 с чипом Dimensity 8300 набрал больше 1,4 млн баллов в AnTuTu