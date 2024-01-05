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Новый POCO X6 Pro 5G выйдет на рынок с предустановленной HyperOS

Автор На чтение 1 мин Просмотров 104 Опубликовано

Индийское подразделение бренда POCO официально анонсировало смартфон X6 Pro 5G с новым интерфейсом Xiaomi HyperOS «из коробки».

Это первое устройство в Индии, которое будет запущено с этим интерфейсом, заменившим MIUI.

POCO также запускает обновление HyperOS для POCO F5. Ожидается, что X6 Pro будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 8300 Ultra, дизайном с удлиненным прямоугольным модулем камеры, паровой камерой охлаждения и 6,7-дюймовым LTPS AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

Он также будет иметь 64-мегапиксельную основную камеру с поддержкой OIS, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 2-мегапиксельную макро-камеру, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.

Новый POCO X6 с чипом Dimensity 8300 набрал больше 1,4 млн баллов в AnTuTu

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