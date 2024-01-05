Новый POCO X6 с чипом Dimensity 8300 набрал больше 1,4 млн баллов в AnTuTu

Смартфоны серии POCO X6 поступят в продажу по всему миру, включая Индию, 11 января. Особое внимание уделяется модели POCO X6 Pro, которая будет оснащена процессором Dimensity 8300 и большой системой охлаждения с паровой камерой из нержавеющей стали. Бренд также представил информацию о производительности этого устройства.

Судя по последнему тизеру, опубликованному в официальном аккаунте POCO, POCO X6 Pro набрал впечатляющий результат в бенчмарке AnTuTu — 1 464 228 баллов. Эта модель является ребрендингом Redmi K70E, который на данный момент является самым производительным смартфоном среднего класса по результатам AnTuTu. Таким образом, можно уверенно сказать, что POCO не экономит на производительности.

Кроме того, POCO X6 Pro станет первым устройством, которое будет работать на HyperOS, основанной на Android 14 от Xiaomi. Ранее ожидалось, что серия Redmi Note 13 5G станет первым устройством с HyperOS в Индии, но POCO решил удивить и запустить серию Note 13 с Android 13.

Предыдущая модель POCO X6 Pro была выпущена с Android 12 и, вероятно, получит обновление до Android 14. Таким образом, можно ожидать, что POCO X6 Pro 5G получит как минимум 2 крупных обновления программного обеспечения и перейдет на Android 16.

Amazon раскрыл некоторые ключевые характеристики устройства. POCO X6 Pro будет иметь 6,7-дюймовый LTPS AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Камера устройства будет основной с оптической стабилизацией изображения на 64 Мп, а также сверхширокоугольной камерой на 8 Мп и макрообъективом на 2 Мп. Ожидается, что смартфон будет оснащен емким аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.