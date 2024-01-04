В сеть слили характеристики грядущего смартфона POCO X6 5G

Новые смартфоны серии POCO X6 дебютируют 11 января. Бренд уже постепенно готовит поклонников к этому событию, публикуя тизеры.

Но незадолго до официальной премьеры инсайдеры смогли раскрыть технические характеристики. В социальной сети инсайдер Судханшу Амбхор, поделился утечкой в твиттере, где были перечислены технические характеристики и показан дизайн смартфона.

На видео показали черно-белый вариант POCO X6 5G в розничной коробке с защитной крышкой. На задней панели есть тройная камера, порт USB Type C, решетка динамика, основной микрофон и лоток для SIM-карты.

POCO X6 5G оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства находится процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, работающий с 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 5100 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Смартфон работает на ОС Android 13 с пользовательским интерфейсом MIUI 14 «из коробки».

На задней панели установлена 64-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный макросенсор.

На передней панели есть 16-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Презентация моделей POCO X6 5G и X6 Pro 5G состоится 11 января 2024 года в Индии и по всему миру.