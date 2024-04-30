Новый Google Pixel 8a выйдет на рынок по цене предшественника Pixel 7a

Если информация о ценах Google Pixel 8a, предоставленная Onleaks, верна, то это означает, что Google сохранит цены на новую модель на уровне предыдущей версии Pixel 7a.

Это хорошая новость для фанатов бренда, так как они смогут получить значительные улучшения и новые функции по той же цене.

Pixel 8a обещает быть мощным и продвинутым устройством с функциями искусственного интеллекта, улучшенным дисплеем, процессором и аккумулятором.

Кроме того, утечка рекламного материала показывает различные цветовые варианты, включая мятный, синий и черный.