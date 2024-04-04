Новый Google Pixel 8a появляется в сертификационных базах

Новый смартфон среднего класса от поискового гиганта был замечен на платформе Bluetooth SIG. Устройство имеет четыре разных модельных номера: G8HNN, GKV4X, G6GPR и G576D.

В списке указана поддержка Bluetooth 5.3. Эти номера моделей соответствуют предыдущим отчетам о Pixel 8a, который является прямым преемником модели Pixel 7a, выпущенной в мае 2023 года.

Ожидается, что новый телефон может быть представлен в четырех цветовых вариантах.

Согласно слухам, у Pixel 8a будет 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит. Также ожидается, что устройство будет оснащено разогнанной версией чипсета Tensor G3 и 8 ГБ оперативной памяти. Также сообщается о поддержке проводной быстрой зарядки мощностью 27 Вт.

Ожидается, что новый смартфон будет анонсирован на ежегодной конференции разработчиков Google.