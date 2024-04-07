Новый смартфон Google Pixel 8a засветился в рекламе Wi-Fi от Google

Новый смартфон Pixel 8a от Google появился в официальной рекламе Wi-Fi сервиса Google. В рекламе показали устройство в двух расцветках с двойной камерой.

На то, что в рекламе засветился именно Google Pixel 8a указывают цвета, ведь белого и синего вариантов в цветовой гамме обычного Pixel 8 нет. С другой стороны у смартфона рядом с камерами нет микрофона, который имеется в Pixel 8. Пока неясно, был ли включен Pixel 8a в рекламу специально или это произошло случайно.

Реклама не раскрывает подробности о спецификациях Pixel 8a, а сконцентрирована на тарифных планах Wi-Fi сервиса Google Fi.

Согласно последним данным инсайдеров, у смартфона будет 6,1-дюймовый дисплей FHD+ OLED с частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что он будет использовать тот же чип Tensor G3, что и Pixel 8 и 8 Pro, а также иметь 128 или 256 ГБ памяти.

По слухам, камера Pixel 8a будет иметь 64-мегапиксельный основной объектив с оптической стабилизацией изображения, такой же сверхширокоугольный объектив 13 мегапикселей, как у Pixel 7a, и 13-мегапиксельную фронтальную камеру.

Также модели приписывают более быструю зарядку. По слухам, он будет поддерживать зарядку мощностью 27 Вт, что является значительным улучшением по сравнению со скоростью зарядки 18 Вт в предыдущих моделях Pixel A.