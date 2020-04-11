Nokia 9.3, Nokia 7.3 и еще одна новинка выйдут в третьем квартале

Nokia 9.3, Nokia 7.3 и еще одна новинка выйдут в третьем квартале11.04.2020 18:12
Источники недавно сообщили, когда выйдут три новинки под брендом Nokia.
HMD Global под этим брендом готовит новый Nokia 9.3 PureView, модель Nokia 7.3, а также новую пока еще неназванную новинку.
Все эти аппараты, как стало известно, будут рассекречены в третьем квартале года. Есть данные, что модель Nokia 7.3 может оказаться самой доступной на рынке, имеющей поддержку сетей пятого поколения.
Его стоимость должна оказаться ниже, чем у Nokia 8.3. Другие подробности о смартфонах не озвучили.
HMD Global начала получать прибыль с продаж смартфонов Nokia
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