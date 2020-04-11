Nokia 9.3, Nokia 7.3 и еще одна новинка выйдут в третьем квартале

Источники недавно сообщили, когда выйдут три новинки под брендом Nokia.

HMD Global под этим брендом готовит новый Nokia 9.3 PureView, модель Nokia 7.3, а также новую пока еще неназванную новинку.

Все эти аппараты, как стало известно, будут рассекречены в третьем квартале года. Есть данные, что модель Nokia 7.3 может оказаться самой доступной на рынке, имеющей поддержку сетей пятого поколения.

Его стоимость должна оказаться ниже, чем у Nokia 8.3. Другие подробности о смартфонах не озвучили.