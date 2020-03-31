HMD Global начала получать прибыль с продаж смартфонов Nokia

Компания HMD Global в четвертом квартале 2019 года впервые получила прибыль с продаж смартфонов бренда Nokia.

В компании уверены, что это только начало и смартфоны Nokia не будут убыточными.

Впрочем, успехи связаны с правильной политикой компании, которая не только продолжает привлекать инвесторов, но и выпускает немало новых моделей Nokia.

Одними из успешных проектов являются возрожденные кнопочные телефоны.

Так, недавно компания провела презентацию возрожденного Nokia 5310, флагмана Nokia 8.3 5G и двух недорогих аппаратов Nokia 5.3 и Nokia 1.3.