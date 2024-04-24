Низкий спрос на гарнитуры Vision Pro заставил Apple резко сократить её поставки

Apple глобально пересматривает свою стратегию после резкого сокращения поставок гарнитуры Vision Pro из-за неудовлетворительного спроса.

Несмотря на то, что устройство было выпущено всего в феврале этого года, пользователи стали значительно реже приобретать гарнитуру Apple Vision Pro.

Известный источник 9to5Mac сообщает, что компания планировала реализовать от 700 до 800 тысяч устройств, но теперь она вынуждена пересмотреть свои ожидания и сократить объем поставок до 400-450 тысяч единиц.

Основной причиной такого снижения объемов продаж является значительное падение популярности гарнитуры среди американских потребителей. Это заставляет компанию быть осторожной и пересмотреть свои планы относительно международного запуска устройства.

Более того, разработчики Apple в настоящее время активно пересматривают и корректируют общую стратегию в отношении подобных гарнитур. Предполагалось, что следующее поколение Vision Pro должно было выйти на рынок в 2025 году, однако эти планы теперь ставятся под сомнение.