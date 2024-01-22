Приобретение страховки AppleCare Plus и бережное отношение к устройству могут помочь пользователям избежать высоких расходов на ремонт, и компания всячески стимулирует покупку такой страховки, ведь стоимость ремонта без нее оказывается довольно велика.

Согласно последним данным, цены на ремонт компонентов Vision Pro могут достигать 2 399 долларов. Как пишет theverge, защитное стекло одного наушника обойдется в 799 долларов, в то время как сама гарнитура оценена в 3 499 долларов.

Замена со страховкой при этом обойдется в 299 долларов. Стоит отметить, что стоимость страховки обойдется дешевле, чем оплата одного ремонта без страховки.

Если гарнитура Vision Pro получает серьезные повреждения, требующие более сложного ремонта, AppleCare Plus становится еще более ценной.

Ремонт, выходящий за рамки замены стекла, может обойтись до $2399, что составляет более двух третей стоимости самой гарнитуры.

С расширенной гарантией стоимость такого ремонта обойдется всего лишь $299. Даже полная замена устройства, которая является крайней мерой, может быть существенно дешевле с AppleCare Plus.