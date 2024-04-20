Хирург в Бразилии использовал Apple Vision Pro и провел в шлеме операцию

Бразильский хирург, Бруно Гоббато, поделился своим уникальным опытом использования гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro во время артроскопии плечевого сустава.

Он отметил, что благодаря шлему Vision Pro, он мог наблюдать операцию на виртуальном экране, который был сравним по размеру с кинотеатральным экраном.

Хирург похвалил высокое разрешение изображения и возможность одновременного просмотра виртуальных и реальных объектов. Во время операции, камера внутри сустава позволяла хирургам выполнять процедуру, наблюдая на экране. Гарнитура Vision Pro давала возможность Гоббато просматривать изображение высокого разрешения, результаты обследования пациента и 3D-модели в режиме реального времени.

Одной из особенностей, которая впечатлила хирурга, был динамический диапазон камеры устройства, который позволял сохранять четкость изображения даже при ярком освещении операционной.