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Хирург в Бразилии использовал Apple Vision Pro и провел в шлеме операцию

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Бразильский хирург, Бруно Гоббато, поделился своим уникальным опытом использования гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro во время артроскопии плечевого сустава.

Хирург в Бразилии использовал Apple Vision Pro и провел в шлеме операцию

Он отметил, что благодаря шлему Vision Pro, он мог наблюдать операцию на виртуальном экране, который был сравним по размеру с кинотеатральным экраном.

Хирург похвалил высокое разрешение изображения и возможность одновременного просмотра виртуальных и реальных объектов. Во время операции, камера внутри сустава позволяла хирургам выполнять процедуру, наблюдая на экране. Гарнитура Vision Pro давала возможность Гоббато просматривать изображение высокого разрешения, результаты обследования пациента и 3D-модели в режиме реального времени.

Одной из особенностей, которая впечатлила хирурга, был динамический диапазон камеры устройства, который позволял сохранять четкость изображения даже при ярком освещении операционной.

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