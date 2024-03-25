Пациент с вживленным чипом Neuralink силой мысли написал пост в соцсети

Однако его опыт оказался не очень удачным, так как социальная сеть распознала его пост как от бота, в связи с чем он получил бан.

Нолан Арбо, пациент, который получил имплант нейротехнологической компании Neuralink Илона Маска, смог написать свое первое сообщение на платформе X (ранее известной как Twitter) просто с помощью своих мыслей. Об этом сообщил сам Маск в своем профиле на X.

Маск сопроводил свой репост сообщением: «Исторический момент: первое сообщение, созданное только силой мысли с использованием импланта Telepathy от Neuralink».

Арбо также прокомментировал, что его аккаунт в Twitter был заблокирован, так как платформа подумала, что он является ботом. Однако благодаря усилиям команды X и Илона Маска, его аккаунт был восстановлен.

Нолан Арбо, 29-летний мужчина, поделился своей историей, рассказав, что около восьми лет назад он получил травму, в результате которой он оказался парализован ниже плеч.

Теперь, благодаря вживленному устройству Neuralink, он способен перемещать курсор на экране своего ноутбука силой своих мыслей и даже играть в шахматы, перемещая фигуры по доске. Арбо отмечает, что время от времени приходится делать перерывы для подзарядки устройства.

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