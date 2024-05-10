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Проблемы начались у первого пациента с нейрочипом Neuralink Арбоу

Автор На чтение 1 мин Просмотров 421 Опубликовано

Организм первого пациента Neuralink, Ноланда Арбо, начал отторгать вживленный в его мозг чип, по информации, опубликованной компанией Илона Маска на ее сайте.

Через 100 дней после имплантации чипа компания выпустила обновление программного обеспечения для него.

Сообщается, что некоторые электроды чипа потеряли связь с мозгом, что привело к уменьшению скорости считывания импульсов. Чтобы решить эту проблему, специалисты Neuralink выпустили обновление для чипа, которое позволило оставшимся электродам взять на себя дополнительную нагрузку.

Ранее было сообщено, что первый пациент с вживленным в мозг нейрочипом, 29-летний Арбо, научился играть в шахматы с помощью мыслей.

Он рассказал, что был парализован восемь лет назад в результате несчастного случая, а теперь, благодаря импланту, он может перемещать курсор по шахматной доске на экране ноутбука.

Пациент с вживленным чипом Neuralink силой мысли написал пост в соцсети

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