Вторая бета-версия iOS 15 включает SharePlay и предоставляет несколько настроек пользовательского интерфейса для системных приложений. Вот все изменения во второй бета-версии для разработчиков.

За период тестирования чуть более двух недель было внесено множество изменений — как больших, так и мелких.

Наиболее заметным дополнением является SharePlay. SharePlay был представлен во время выступления на конференции WWDC, но не присутствовал в первой бета-версии. Пользователи могут протестировать SharePlay, подключившись к вызову FaceTime и поделившись своим экраном или просмотрев видео вместе. Разработчики могут глубже интегрировать SharePlay в свои приложения, и мы увидим гораздо больше этого по мере приближения к выпуску iOS 15.

Еще одна функция, показанная на сцене WWDC, но отсутствующая в начальной бета-версии, — это вызов Quick Note одним пальцем. В iPadOS 15 Quick Note можно открыть с помощью Apple Pencil — а теперь и пальцем — просто смахнув вверх от правого нижнего угла.

Apple изменила внешний вид двух системных значков — Карты и Книги. Apple Maps значок уменьшает размер Apple Park и изменяет цвет некоторых элементов. Мы видели это в промо-контенте Apple, поэтому появление его в бета-версиях для iPhone и iPad было вопросом времени.

У книг в приложении теперь меньше дуги на страницах и больше закругленных углов.

Теперь пользователи могут выбирать, какую одежду носить Memoji при обмене стикерами. Доступны разные стили рубашек, платьев и халатов в нескольких цветовых вариантах.

Apple также внесла некоторые изменения в приложение «Погода». При первом запуске приложения появляется экран-заставка, и пользователи могут сообщать о проблемах или управлять уведомлениями из нижней части приложения.

Другие изменения включают новый экран-заставку Notes, новый текст Private Relay в меню выбора и изменения в организации настроек iCloud .

В приложении «Музыка», когда пользователи долго удерживают трек, появляется контекстное меню с новым параметром «Переместить в начало».

Также есть новое действие «Ярлыки», которое может использовать то, что отображается на экране, в качестве входных данных. Это может оказаться очень полезным для пользователей. Например, если вы создавали настраиваемый ярлык для общего доступа, вам бы раньше пришлось вызывать его через лист общего доступа, где он передавал бы URL-адрес веб-сайта. Однако это новое действие ярлыка способно автоматически определять, что отображается на экране. Затем, если вы запустите ярлык через Siri или Spotlight, он автоматически обнаружит веб-сайт, на котором вы находитесь, и передаст его следующему действию.

В Картах Apple изменила словосочетание «авария» на «авария» при сообщении о происшествии в пути.

В бета-версии 2 виджет погоды был обновлен новыми визуальными индикаторами дневных температурных диапазонов.

Мы увидели, что новое лицо Portraits появилось на Apple Watch во второй бета-версии watchOS 8, но для этого требуется, чтобы пользователи настраивали лицо в приложении Watch на iPhone. Перейдя в приложение Watch, пользователи могут выбрать лицо, выбрать до 24 портретных фотографий и установить два усложнения.

Apple также изменила некоторые элементы пользовательского интерфейса в системе iPad, например, изменила боковую панель Safari на темно-серый цвет с черного. Также есть новая опция, когда вы долго удерживаете URL-адрес, чтобы переместить вкладку в группу вкладок. Мы также увидели возвращение кнопки перезагрузки в Safari. При использовании мыши или трекпада при наведении курсора на строку URL-адреса появится символ перезагрузки.

В сообщениях активный чат теперь выделен синим цветом на боковой панели, чтобы было более понятно, в каком разговоре вы сейчас участвуете. Это работает как для закрепленных бесед, так и для представления списка. При отображении нескольких окон iPadOS теперь может использовать камеру. Библиотека приложений также получила новые категории для информации и чтения, а также для здоровья и фитнеса.

После сброса к заводским настройкам при настройке нового устройства с iOS 15 доступна возможность установки с помощью бета-версии. Это обходит предыдущий метод выполнения бета-установки перед повторной перезагрузкой устройства.