Microsoft Windows 11 официально выпущена и доступна для бесплатной загрузки

Microsoft официально выпустила долгожданную Windows 11 . Последняя версия популярной операционной системы для ПК была выпущена сегодня (5 октября 2021 г.) и доступна для бесплатной загрузки на системах, совместимых с обновлением.

Для заинтересованных, вы можете проверить наличие обновлений в настройках Центра обновления Windows. Кроме того, сегодня же будут выпущены новые ПК и ноутбуки под управлением Windows 11. Панос Панай, директор по продуктам Microsoft для Windows и устройств, заявил: «Мы взволнованы перед запуском Windows 11; весь пользовательский опыт приближает вас к тому, что вы любите, дает вам возможность создавать и вдохновляет на творчество. Windows 11 дает ощущение спокойствия и открытости. Это дает вам место, в котором вы чувствуете себя как дома. Это безопасно, и все сконцентрировано вокруг вас ».

По словам американского технологического гиганта, только существующие ПК будут иметь право на бесплатное обновление до Windows. Тем не менее, новое обновление поддерживает только новое оборудование для своих системных требований. Таким образом, это исключило бы ряд ПК с Windows 10, но с устаревшим процессором. Однако Панай считает, что всем устройствам с Windows 10 с совместимым процессором «к середине 2022 года будет предложено обновление до Windows 11».

Новое обновление бесплатно для подлинных пользователей Windows 10, поэтому для Windows 7 или предыдущих версий может потребоваться покупка Windows 11. Имейте в виду, что новейшие ноутбуки, выпущенные известными брендами ПК, такими как HP, Dell, Lenovo, Asus, Acer и другие, будут запустить предварительно загруженную Windows 11. Чтобы проверить совместимость вашей системы с Windows 11, можно загрузить приложение PC Health Check с веб-сайта Microsoft.

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