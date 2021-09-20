Подробный обзор: проводник в Windows 11

До общедоступной версии Windows 11 всего пара недель , и хотя мы уже рассмотрели ее основные функции с высоты птичьего полета , мы также углубились в предлагаемые возможности, чтобы высказать свои мысли об изменениях в нашем обзоре Closer Look серия тоже.

\Сегодня мы рассмотрим важнейшую часть ОС с точки зрения конечного пользователя, а именно проводник.

В рамках этого практического опыта мы рассмотрим сборку Windows 11 22000.194, которая была выпущена для бета-версии несколько дней назад, в сравнении с общедоступной и последней версией Windows 10 (версия 21H1, сборка 19043.1237). Как обычно, важно отметить, что ОС все еще находится в стадии активной разработки, поэтому возможно, что некоторые из функций, о которых мы говорим, могут измениться к моменту общедоступности Windows 11.

Вместо того, чтобы обсуждать на этот раз функции и возможности Windows 10, я просто хочу сосредоточиться на пользовательском интерфейсе проводника. Это потому, что у меня уйдет целая жизнь, если я начну писать о каждой функции. Честно говоря, я даже не знаю всех возможностей, которые он предлагает, и это потому, что мое использование File Explorer сильно зависит от моих сценариев использования. Могут быть более быстрые и лучшие способы выполнять действия, которые я делаю в проводнике, но я не считаю Google (или Bing, или что-то еще в этом отношении) наиболее оптимальным способом выполнить задачу в программном обеспечении, если я не заблокирован .

Итак, я кратко расскажу о пользовательском интерфейсе. File Explorer предлагает массу вариантов настройки на этом фронте, у вас могут быть флажки рядом с каждым элементом, предварительный просмотр файлов, расширения файлов, размер эскизов, методы сортировки и фильтрации и многое другое, когда дело доходит до пользовательского интерфейса. Также есть лента, которая показывает вам такие категории, как «Файл», «Домашняя страница», «Поделиться», «Просмотр» и другие, в зависимости от файла, на который вы нажали. Я считаю ее вполне удовлетворительной в использовании и считаю, что это мощная утилита.

Но если вы думаете о том, как выполнять другие более сложные задачи, не волнуйтесь. Microsoft добавила раскрывающийся список в ту же панель быстрых действий, который предлагает вам дополнительные настройки, и сгруппировал другие в категории «параметры».

Появилось новое контекстное меню (или «контекстное меню», в зависимости от того, как вы его называете), и, как и на упрощенной ленте в проводнике, вы увидите набор быстрых действий, таких как «Вырезать», «Копировать», «Переименовать», «Поделиться», и Удалить на панели вверху, а затем некоторые другие функции под ним. Все остальные параметры, к которым вы, вероятно, привыкли в Windows 10, были перенесены в параметр «Показать дополнительные параметры». Тем не менее это не параметр, специфичный для проводника, но он аналогичен контекстному меню рабочего стола. Поэтому в ближайшем будущем я планирую осветить его отдельно в специальной статье «Подробный обзор».

Это почти все, когда дело доходит до Проводника в Windows 11. Никаких новых функций, о которых можно было бы говорить (или ничего, что я еще не нашел), но множество изменений дизайна, которые я приветствую. Пользовательский интерфейс намного проще и проще в использовании, особенно для таких людей, как я, которые используют только самые распространенные функции.

Тем не менее, если бы в проводнике была одна новая возможность, которую я бы действительно оценил, это была бы возможность иметь экземпляры с вкладками в одном приложении. Думаю, это повысит мою продуктивность в десять раз. Microsoft объявила об этом обновлении интерфейса под торговой маркой «Sets» еще в 2017 году , но в 2019 году проект был отложен . Это тоже не часть Windows 11, что немного разочаровывает. Я совсем не ожидал, что это будет там, но, учитывая макеты и общий энтузиазм, который мы наблюдали по поводу этой функции в Интернете , я действительно надеюсь, что Microsoft рассматривает возможность возобновления разработки над ней.

Автор — Усама Джавад