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Microsoft решила проблему, когда «Пуск» и «Панель задач» не отвечают в Windows 11

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Сегодня Microsoft выпустила сборку Windows 11 Build 22000.176 для инсайдеров в бета-версии и Windows 11 Build 22449 для инсайдеров Dev Channel. После установки сборки несколько пользователей сообщают, что «Пуск» и «Панель задач» не отвечают, а «Параметры» и другие области ОС не отвечают. Microsoft знает об этой проблеме и предоставила временное решение для ее решения.

Вот исправление для восстановления зависшего ПК с Windows 11:

  1. Используйте CTRL-ALT-DEL и выберите, чтобы открыть диспетчер задач.
  2. Выберите «Подробнее» в нижней части диспетчера задач, чтобы развернуть диспетчер задач.
  3. Перейдите в «Файл» и выберите «Запустить новую задачу».
  4. Введите «cmd» в поле «Открыть».
  5. Вставьте следующее: reg delete HKCU \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ IrisService / f && shutdown -r -t 0
  6. Нажмите Enter, после чего ваш компьютер должен перезагрузиться. После перезагрузки все должно быть в норме.

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