Microsoft подтверждает, что Windows 11 не будет поддерживать Apple M1

Microsoft только что подтвердила, что Windows 11 не будет поддерживаться на устройствах Apple M1. Компания даже выпустила новые сборки своей последней версии операционной системы Windows.

Эта новость появилась из подтверждения, данного The Register представителем американского технологического гиганта, когда компания запустила рекламную кампанию для ОС Windows 11, запуск которой запланирован менее чем через месяц. Кроме того, в отчете также говорится, что компания все еще настраивает код предварительного просмотра для инсайдеров Windows через каналы разработки и бета-версии. Примечательно, что недавно была обнаружена виртуальная машина Windows 11, работающая на M1 Mac, которая столкнулась с проблемами совместимости оборудования и отображала ошибку в сборке Windows Insider Dev Channel.

Регистр также спросил Microsoft о планах на будущее M1 Mac в Parallel Desktop. Но, к сожалению, компания заявила, что на данный момент это неподдерживаемый сценарий. Между тем, даже запуск новой ОС непосредственно на оборудовании в настоящее время также не поддерживается. Помимо этого, компания все еще работает над глобальным запуском Windows 11, но ряд проблем все еще остается, в том числе проверка ошибок для некоторых пользователей Surface Pro X, которые вызывают исчезновение панели задач и нефункциональных меню «Пуск».