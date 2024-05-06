Meizu обещает представить целых три новые модели смартфонов в мае

В феврале компания Meizu удивила многих, объявив о своем намерении покинуть рынок смартфонов и сосредоточиться исключительно на разработке устройств с искусственным интеллектом. Однако вскоре после этого заявления компания выпустила модель Meizu 21 Pro, что вызвало некоторое недоумение.

На сегодняшний день Meizu сообщила о своих планах представить в этом месяце «три ключевых новых продукта, основанных на искусственном интеллекте» в своем сообщении на платформе Weibo. Однако пока не раскрыто, какие именно продукты готовит компания.

Кроме того, известно, что Meizu работает над новым смартфоном, который недавно получил сертификацию 3C в Китае под кодовым именем M468Q. Это устройство поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Изначально предполагалось, что M468Q может стать моделью Meizu 21X, однако появились слухи, что это может быть Meizu 21 Note.

Ожидается, что новый телефон будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, емкой батареей на 5500 мАч и элегантным дизайном с плоским экраном, металлической рамкой посередине и стеклянным корпусом. Кажется, Meizu все же не собирается покидать рынок смартфонов.

Несмотря на то, что пока мало известно о будущих устройствах Meizu с искусственным интеллектом, компания ранее раскрыла свои планы по обновлению операционной системы FlymeOS «с нуля».

Это обновление позволит более глубоко интегрировать технологии искусственного интеллекта, чтобы предоставить пользователям более естественный и интуитивно понятный опыт работы с ИИ.