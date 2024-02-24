Meizu 21 Pro может стать последним смартфоном бренда, его представят 29 февраля

Презентация смартфона, который, по слухам, может оказаться последним традиционным смартфоном Meizu, состоится в Китае.

Наряду с датой дебюта, в сети раскрыли и основные характеристики флагмана бренда.

Meizu 21 Pro дебютирует 29 февраля. Некоторые эксперты полагают, что его стоимость останется на уровне прошлогодней модели, однако с учетом появления основных характеристик, можно предположить, что цена заметно вырастет.

Как выяснилось, смартфон получит Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а также основную камеру с модулями 50, 12 и 8 Мп. В связи с этим можно предположить, что цена аппарата будет достигать 800-850 долларов.

Что касается других характеристик, то известно о наличии 6,7-дюймового экрана со встроенным сканером отпечатка пальцев, фронтальной камеры разрешением 40 Мп, а также аккумулятора на 4 800 мАч с поддержкой 80-ватной зарядки. Помимо этого, флагманская модель получит различные функции ИИ.

Китайская компания сосредоточилась на разработках в области ИИ, о чем было объявлено официально. Также сообщалось, что производитель намерен завершить выпуск традиционных смартфонов, что стало причиной слухов, в том числе и том, что Meizu 21 Pro может стать последним традиционным смартфоном Meizu.