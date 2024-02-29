Meizu представила свой флагман Meizu 21 Pro и оценила его от 63 тыс. рублей

Meizu 21 Pro сохраняет дизайн стандартной версии, с плоской рамкой и тремя вертикально расположенными датчиками камеры на задней панели, а также светодиодной вспышкой RGB.

Meizu в Китае представила свой флагман Meizu 21 Pro и оценила его от 63 тыс. рублей.

Смартфон имеет сертификацию по стандарту IP68, что обеспечивает защиту от пыли и влаги. Новинка получила 6,79-дюймовый экран BOE с узкими рамками и центральным вырезом для камеры.

Дисплей обладает разрешением 2K, пиковой яркостью 1250 нит и частотой обновления LTPO 120 Гц. Кроме того, он оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Что касается камеры, то Meizu 21 Pro оборудован тройной задней камерой. В набор входят 50-мегапиксельный основной сенсор размером 1/1,3 дюйма, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 122 градуса и 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом.

На передней панели установлена 32-мегапиксельная камера для селфи. Камера поддерживает стабилизацию изображения OIS и EIS, а также способна записывать видео разрешением до 8K.

Под капотом Meizu 21 Pro находится процессор Snapdragon 8 Gen 3. Устройство предлагает до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти.

Для эффективного охлаждения смартфона применяется область жидкостного охлаждения VC. Смартфон работает на аккумуляторе емкостью 5050 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 50 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.

Meizu 21 Pro работает на операционной системе Flyme с функциями искусственного интеллекта.

Meizu 21 Pro оснащен двумя стереодинамиками, линейным двигателем, поддержкой Bluetooth 5.4, WiFi, NFC и другими функциями.

Смартфон Meizu 21 Pro доступен в цветовых вариантах Starry Night Black, Meizu White Laurel Green и Glacier Blue. Цены начинаются от 4 999 юаней (почти 63 тыс. рублей) за модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Версии 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ стоят от 5399 (68 тыс. рублей) до 5899 юаней (74 тыс. рублей по актуальному на 29 февраля курсу).