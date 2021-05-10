Meizu впервые снизила цены на флагманские смартфоны Meizu 18 и Meizu 18 Pro

Снижение стоимости на флагманы произошло на китайском рынке.

Meizu впервые с момента выхода снизила цены на флагманские смартфоны Meizu 18 и Meizu 18 Pro. Теперь стоимость смартфонов из линейки стартует от 650 долларов.

За эти деньги продается версия Meizu 18 8/128 ГБ. Meizu 18 Pro в такой же конфигурации продается по цене 750 долларов.

Напомним, презентация новинок состоялась в марте этого года. Более подробно о новинках «Астера» сообщала ранее.