Компания Meizu презентовала новые смартфоны Meizu 18 и Meizu 18 Pro

Meizu представила свои флагманские смартфоны серии Meizu 18. Впрочем, китайский производитель пока не планирует выпускать другие аппараты и намерен в ближайшие несколько лет заниматься выпуском флагманской серии, а также аксессуаров к ней.

Новая серия Meizu состоит из двух аппаратов, а именно Meizu 18 и Meizu 18 Pro. В последнем установили флагманский процессор Snapdragon 888 и экран последнего поколения — E4.



В Meizu 18 диагональ дисплея составляет 6,23 дюйма, а в Pro версии уже используется 6,7-дюймовый экран.

Технические характеристики дисплеев смартфонов полностью одинаковые. Так, они поддерживают HDR10+, и частоту обновления 120 Гц, а пиковая яркость матриц составляет 1300 кд/кв.м

Под экранами Meizu 18 и Meizu 18 Pro установлен сканер отпечатка пальца Qualcomm 3D Sonic Sensor.



Серия Meizu 18 получила память UFS 3.1 и LPDDR5, а еще смартфоны поддерживают Wi-Fi 6E и NFC, причем датчик может работать не только для бесконтактной оплаты, но так же как ключ от двери автомобиля.

Отличия между смартфонами есть в аккумуляторах и поддержке беспроводной зарядки. В частности, в младшей версии установлена батарея на 4000 мАч, а в старшей на 4500 мАч.

В Pro версии фронтальный модуль изображения имеет разрешение 44 Мп, в стандартной версии смартфона установлен 20 Мп датчик.

На тыльной стороне размещен основной объектив объединённый с 50 Мп датчиком Samsung GN1.

Свершикоугольный объектив получил матрицу на 32 Мп, третья линза с трёхкратным оптическим зумом уже оснащена 8 Мп модулем. Четвертый модуль является 3D ToF.

В Meizu 18 набор более простой и состоит из 64 Мп основной камеры Sony IMX682, 16 Мп и 8 Мп датчиками.

Старт продаж Meizu 18 и Meizu 18 Pro намечен на 8 марта.

Цены на смартфоны выглядят следующим образом:

Meizu 18 8/128 – 680 долларов

Meizu 18 8/256 – 725 долларов

Meizu 18 12/256 – 775 долларов

Meizu 18 Pro 8/128 – 775 долларов

Meizu 18 Pro 8/256 – 850 долларов

Meizu 18 Pro 12/256 – 930 долларов