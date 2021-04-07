Китайская компания Meizu рассказала о результатах собственного исследования, которые оказались довольно интересными.

Как сообщили в компании, почти половина пользователей Meizu 18 оказались бывшими владельцами iPhone.

В частности, сообщается, что новинки Meizu 18 и Meizu 18 Pro приобретали бывшие пользователи устройств американской компании.

Показатель таких покупателей в общих продажах смартфонов составил 45%. При этом о причинах перехода информации не предоставляют.