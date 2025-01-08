Марк Гурман: Apple в апреле представит новинки, включая iPhone SE 4

Apple планирует представить новые устройства этой весной, включая бюджетный смартфон iPhone SE 4 и планшеты iPad 11 и обновлённый iPad Air. Известный журналист Марк Гурман сообщил, что новинки должны появиться не позднее апреля.

Ранее выход этих устройств обозначался как «первое полугодие», но теперь сроки уточнены. В конце января ожидается обновление iOS 18.3 и iPadOS 18.3, а новые устройства, скорее всего, будут работать на этих версиях.

Обновление iOS 18.4, которое выйдет в апреле, добавит поддержку языков для Apple Intelligence. iPhone SE 4 будет похож на iPhone 14, но с одной камерой на задней панели и новым процессором A18.

Планшет iPad 11, вероятно, получит процессор A17 Pro для поддержки Apple Intelligence, а обновление iPad Air пока остаётся загадкой.