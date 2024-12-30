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Apple оценит новый IPhone SE 4 дешевле 500 долларов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 278 Опубликовано

Стали известны подробности о грядущем обновленном iPhone SE, который будет стоить менее 500 долларов.

Это стало возможным благодаря переходу Apple на собственные чипы для сотовой связи, что позволяет избежать лицензионных сборов Qualcomm.

Apple давно стремится разработать свои модемы, что поможет сократить расходы и оптимизировать устройства.

Теперь компания уверена в своем решении и планирует представить новый модем вместе с iPhone SE.

Новый iPhone SE получит современный дизайн от iPhone 14 и будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти для поддержки функций Apple Intelligence, которые появятся в iPhone 16. Однако покупатели могут стать бета-тестерами, если возникнут проблемы с модемом.

Если разработка окажется успешной, возможно, модем появится и во флагманских моделях.

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