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Apple планирует выпуск iPhone 16E вместо iPhone SE 4

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Apple собирается представить новый iPhone SE четвёртого поколения в марте 2025 года, но, по слухам, он может получить новое название — iPhone 16E. Эта информация появилась на Weibo и была подтверждена инсайдером.

Ожидается, что iPhone 16E будет иметь дизайн, похожий на базовый iPhone 14 с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, заменяющим старые ЖК-экраны. Устройство также может получить Face ID, порт USB-C и одну 48-мегапиксельную основную камеру.

Внутри, скорее всего, будет новый чип серии A, 8 ГБ оперативной памяти и первый модем 5G от Apple, что значительно повысит производительность.

В отличие от текущего iPhone SE (2022), который имеет устаревший дизайн с толстыми рамками и кнопкой Touch ID, новая модель будет более современным и конкурентоспособным предложением на рынке.

С учётом всех обновлений ожидается, что цена на iPhone 16E будет выше текущих 429 долларов за iPhone SE 2022.

Переименование устройства может также свидетельствовать о смене его позиционирования в ассортименте Apple.

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