Лучший камерофон в мире Honor Magic6 Pro выйдет в России за 129 990 рублей

Флагманский камерофон Honor Magic6 Pro с искусственным интеллектом будет доступен для покупки в России по цене 129 990 рублей.

Как сообщил «РБК», в МТС уже состоялась презентация новинки, предзаказы на которую стартуют уже 9 апреля.

Стоит отметить, что Honor Magic6 Pro был признан лучшим камерофон в мире по версии DxOMark.

Устройство оснащено 180-мегапиксельным телефотообъективом с перископическим зумом, а также другими функциями на основе искусственного интеллекта.

Honor Magic6 Pro также имеет тонкую алюминиевую рамку корпуса, защитное стекло NanoCrystal Shield и полноценную защиту от влаги и пыли.

Основные характеристики устройства включают процессор Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти, 5600 мА·ч аккумулятор и операционную систему MagicOS 8 на базе Android 14.

Камера Honor Magic6 Pro также обладает различными функциями, такими как распознавание и копирование текста из изображений.