Главная » Новости

Лучший камерофон в мире Honor Magic6 Pro выйдет в России за 129 990 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

Флагманский камерофон Honor Magic6 Pro с искусственным интеллектом будет доступен для покупки в России по цене 129 990 рублей.

Как сообщил «РБК», в МТС уже состоялась презентация новинки, предзаказы на которую стартуют уже 9 апреля.

Стоит отметить, что Honor Magic6 Pro был признан лучшим камерофон в мире по версии DxOMark.

Устройство оснащено 180-мегапиксельным телефотообъективом с перископическим зумом, а также другими функциями на основе искусственного интеллекта.

Honor Magic6 Pro также имеет тонкую алюминиевую рамку корпуса, защитное стекло NanoCrystal Shield и полноценную защиту от влаги и пыли.

Основные характеристики устройства включают процессор Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти, 5600 мА·ч аккумулятор и операционную систему MagicOS 8 на базе Android 14.

Камера Honor Magic6 Pro также обладает различными функциями, такими как распознавание и копирование текста из изображений.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.