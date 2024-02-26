Представлен Honor Magic6 Pro с Snapdragon 8 Gen 3 и 180-мегапиксельным перископом

Honor представила свой новый флагманский смартфон — Honor Magic6 Pro, который теперь доступен на мировом рынке.

Это первый смартфон в мире, оснащенный 180-мегапиксельной камерой periscope.

Стильный дизайн Honor Magic6 Pro включает плоскую рамку и круглый модуль камеры. Он имеет сертификат IP68 для защиты от пыли и воды, а также встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Экран смартфона оснащен защитным экраном из нанокристаллов, который в 10 раз устойчивее к падениям.

Honor Magic6 Pro предлагает 6,8-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с вырезом в форме таблетки для фронтальной камеры, известный как Magic Capsule.

Экран имеет разрешение FHD+ и адаптивную частоту обновления 120 Гц. Он также сертифицирован по технологиям Dolby Vision и HDR Vision, обеспечивая высокое качество изображения. Смартфон также оснащен высокочастотным ШИМ-регулированием частоты 4320 Гц, динамическим регулированием яркости и отображением времени суток.

Что касается камеры устройства, то она включает 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор с полем обзора 122 градуса, основной 50-мегапиксельный сенсор Ultra HD с саморегулирующейся диафрагмой и 180-мегапиксельный объектив periscope. Камера также поддерживает различные функции на основе искусственного интеллекта.

В плане производительности Honor Magic6 Pro оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3. Для улучшения связи устройство также оснащено чипом RF enhancement и дискретным чипом безопасности Honor S1 для защиты конфиденциальности.

Смартфон имеет 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Его питает аккумулятор емкостью 5600 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 66 Вт. Honor Magic6 Pro работает на операционной системе MagicOS 8.0.

Смартфон предлагают в пяти различных цветах: Glacier White, Lake Blue, Epi Green, Cloud Purple и Black.

Цена на смартфон составляет 1299 евро. Предварительные заказы уже начались, и смартфон будет доступен для покупки с 1 марта.

В следующем месяце также будет анонсирована версия Magic6 Pro RSR, разработанная в сотрудничестве с Porsche Design.