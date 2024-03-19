Специалисты DxOMark признали Honor Magic6 Pro лучшим камерофоном на рынке

Эксперты сайта DxOMark провели тестирование основной камеры флагманского смартфона Honor Magic6 Pro и пришли к выводу, что он заслуженно стал лидером в глобальном рейтинге камерофонов.

Новинка показала отличные результаты во всех сценариях использования, превзошла предыдущую модель и не имела серьезных недостатков.

Смартфон обладает естественной цветопередачей и широким динамическим диапазоном, что позволяет ему справляться с различными сценами даже при сложных условиях освещения.

Также Magic6 Pro имеет переменную диафрагму, которая увеличивает глубину резкости и обеспечивает четкость на групповых фотографиях.

Смартфон также установил рекорды в качестве размытия фона и естественности цветопередачи. Эксперты отметили точную экспозицию, хорошую оптимизацию для портретной съемки, быструю и точную фокусировку.

Несмотря на некоторые недостатки, такие как не всегда естественная детализация и артефакты при съемке высококонтрастных сцен, Honor Magic6 Pro занял первое место как в глобальном рейтинге камерофонов, так и в своей ценовой категории.