Крупное обновление Windows 10 доступно в виде образа

Microsoft на своем сайте опубликовала файл ISO с новой версией операционной системы Windows 10.

Официально данная версия будет распространяться весной, но когда именно пока неизвестно.

Для тех, кто хочет ознакомиться с новой версией Windows 10 20H1 под номером 2004, могут самостоятельно скачать образ и с его помощью создать загрузочную флешку для дальнейшей установки на компьютер.

Образ доступен только в рамках программы Windows Insider. Ранее сообщалось, что крупном весеннем обновлении компания Microsoft в Windows 10 внесет большое количество изменений.