Крупное обновление Windows 10 доступно в виде образа

Крупное обновление Windows 10 доступно в виде образа27.02.2020 09:24
Microsoft на своем сайте опубликовала файл ISO с новой версией операционной системы Windows 10.
Официально данная версия будет распространяться весной, но когда именно пока неизвестно.
Для тех, кто хочет ознакомиться с новой версией Windows 10 20H1 под номером 2004, могут самостоятельно скачать образ и с его помощью создать загрузочную флешку для дальнейшей установки на компьютер.
Образ доступен только в рамках программы Windows Insider. Ранее сообщалось, что крупном весеннем обновлении компания Microsoft в Windows 10 внесет большое количество изменений.
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