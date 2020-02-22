Microsoft усложнил процесс установки Windows 10

Microsoft усложнила установку операционной системы Windows 10, и теперь при инсталляции нет возможности использования локальной учётной записи.

Немецкий сайт DrWindows обратил внимание, что при установке ОС на компьютер операционная система требует ввода логина и пароля от учетной записи.

Использовать локальную учётную запись теперь невозможно. После установки Windows 10 можно удалить учётную запись и перейти на локальную.

Также операционная система теперь требует постоянного подключения к интернету. Журналисты сайта отметили, что нововведение удобно для синхронизации учетной записи во время установки.

В остальных случаях, это только усложняет процесс и увеличивает время инсталляции Windows 10.