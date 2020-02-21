Microsoft начала обновлять иконки всех приложений Windows 10

Microsoft начала интегрировать новые иконки в операционную систему Windows 10, и пока их можно увидеть только в бета-версии ОС для разработчиков.

У пользователей новые иконки появятся в большом весеннем обновлении Windows 10.

В компании отметили, что новые иконки это многолетние усилия дизайнеров, работающих над новым дизайном под названием Fluent Design.

В целом в компании Microsoft решили единую внешность иконок использовать во всех операционных системах, включая iOS и Android.

В новой Windows 10X иконки тоже будет выполнены в новом стиле.