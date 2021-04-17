Компания Xiaomi распродала свыше 35 тысяч смартфонов Mi Mix Fold за 1 минуту

Складные смартфоны Xiaomi Mix Fold уже доступны для заказа и как оказалось, спрос на них достаточно высокий.

В первую минуту с момента старта продаж, китайской компании удалось реализовать устройств на сумму 60 млн долларов.

То есть компания Xiaomi, по предварительным подсчетам, распродала свыше 35 тысяч смартфонов Mi Mix Fold за 1 минуту.

Для покупки предлагаются варианты с 12/256 и 12/512 ГБ, которые продаются по цене 1 530 и 1 680 долларов.