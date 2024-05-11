Компания Apple продаст 5 миллионов iPad Pro за 2024 год

Об этом говорится в аналитическом отчете TrendForce о прогнозе продаж новых iPad Pro с OLED-экранами и развитии рынка OLED-дисплеев в целом.

Аналитики утверждают, что Apple сможет продать от 4,5 млн до 5 млн новых моделей iPad Pro с OLED-экранами до конца текущего года.

Они также отмечают, что появление OLED-дисплеев в среднеразмерных планшетах является важным событием в развитии этой технологии.

Применение OLED-экранов в планшетах позволяет достичь высокой контрастности, яркости и улучшенной цветопередачи.

В отчете отмечается, что с развитием новых материалов и технологий производства, таких как двухслойная конфигурация экранов и использование тонкоплёночной инкапсуляции (TFE), улучшается эффективность и надежность OLED-дисплеев.

Аналитики TrendForce также прогнозируют, что к 2024 году объем поставок OLED-планшетов составит около 9 млн единиц, что составит примерно 7% от общего объема рынка планшетных компьютеров.

Они отмечают, что производители OLED-панелей, такие как Samsung и BOE, планируют внедрить новые технологии и оптимизировать производственные процессы.

В целом, аналитики TrendForce считают, что ближайшие годы будут важным этапом для развития OLED-дисплеев, благодаря усилиям производителей в совершенствовании технологии и улучшении производственных процессов.