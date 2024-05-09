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В комплекте с новыми iPad Pro и iPad Air 2024 не будет наклеек

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

По информации издания 9to5Mac, компания Apple приняла решение исключить наклейки в виде логотипа Apple из упаковок новых моделей iPad Pro и iPad Air.

Это связано с экологической стратегией Apple, направленной на уменьшение использования пластика в упаковках продуктов.

Ограниченное количество наклеек все же будет доступно в некоторых магазинах Apple Store и будет предоставляться клиентам по запросу.

Если наклейки закончатся, сотрудники могут заказать их у Apple. Однако, судя по информации, Apple не будет распространять наклейки через других розничных продавцов, таких как Amazon и Best Buy.

Несмотря на это решение, пока остается открытым вопрос о наличии наклеек в будущих продуктах Apple.

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