Китайская Xiaomi скоро запустит продажи Xiaomi 14 Ultra в Индии

Китайская компания Xiaomi несколько дней назад представила свой новый телефон Xiaomi 14 Ultra. Интерес к устройству немалый, в том числе и потому что в нем неплохая камера, которая создавалась в сотрудничестве с Leica.

Пока смартфон был представлен только в Китае, но уже скоро состоится его запуск и на других рынках. Первым рынком за пределами Китая может стать Индия.

В программном обеспечении флагмана уже обнаружили упоминание об этом, пишет gizmochina, отмечая, что Xiaomi 14 Ultra должен уже скоро стать доступным для покупки в стране.