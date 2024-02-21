Главная » Новости

Xiaomi показала, как тестировалась задняя панель Xiaomi 14 Ultra

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Перед официальным запуском Xiaomi 14 Ultra, компания продемонстрировала, как тестировалась задняя панель, изготовленная из экокожи.

Производитель провел впечатляющий стресс-тест, включающий четыре испытания:

Тест на царапины: панель смартфона терли об песок, чтобы проверить ее устойчивость к царапинам.

Тест на воздействие солнечных лучей: смартфон был оставлен под лампами в течение 7 дней, чтобы проверить его способность выдерживать солнечное излучение.

Тест на отталкивающие свойства: на поверхность смартфона наносили масло, чернила и кофе, чтобы проверить, насколько она отталкивает эти вещества.

Тест на устойчивость к воде: смартфон погружали в соленую теплую воду (55 °C) на протяжении 14 дней, чтобы проверить его устойчивость к поту и морской воде.

В результате всех испытаний задняя панель Xiaomi 14 Ultra не показала никаких признаков повреждений. В Xiaomi заявляют, что кожаная задняя панель флагманского смартфона стала в 6 раз более стойкой к износу.

 

Источник: hi-tech.mail

Xiaomi Xiaomi 14 Ultra
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.