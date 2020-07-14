IPhone 12 Pro может получить 6 ГБ оперативной памяти

IPhone 12 Pro может получить 6 ГБ оперативной памяти14.07.2020 10:08
Об этом недавно сообщил зарубежный источник, который также постепенно раскрывает новые характеристики грядущих флагманских моделей американской компании.
На этот раз источник MacRumors сообщил о наличии в модели IPhone 12 Pro сразу 6 ГБ оперативной памяти, тогда как в базовых вариантах будет доступно всего 4 ГБ ОЗУ.
Как уточнили инсайдеры, базовые iPhone 12 с экранами диагональю 5,4 и 6,1 дюйма будет оснащены 4 ГБ ОЗУ, тогда как модели с 6,1 и 6,7-дюймовыми дисплеями получат 6 ГБ памяти.
Напомним, что в линейке iPhone 12 будет представлено четыре основные модели, в которых будет поддержка сетей пятого поколения.
Еще в линейке должны появится два смартфона с поддержкой предыдущего поколения сетей.
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