В модельной линейке американской компании может появиться новая модель смартфона, которая окажется самой доступной.

То есть, Apple может представить смартфон дешевле iPhone SE, у которого не будет флагманских функций и поддержки сетей пятого поколения.

По информации источника, новинка может внешне напоминать iPhone 8.

Основой для него может стать не самый новый процессор, а ориентирована такая новинка может быть на развивающиеся страны.

Предварительная стоимость такого аппарата составит 200-300 долларов. Насколько эти слухи окажутся правдивыми покажет лишь время.