Apple может представить смартфон дешевле iPhone SE13.07.2020 21:38
В модельной линейке американской компании может появиться новая модель смартфона, которая окажется самой доступной.
То есть, Apple может представить смартфон дешевле iPhone SE, у которого не будет флагманских функций и поддержки сетей пятого поколения.
По информации источника, новинка может внешне напоминать iPhone 8.
Основой для него может стать не самый новый процессор, а ориентирована такая новинка может быть на развивающиеся страны.
Предварительная стоимость такого аппарата составит 200-300 долларов. Насколько эти слухи окажутся правдивыми покажет лишь время.
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