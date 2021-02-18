iPhone 12 Pro Max стал самым популярным 5G-смартфон на рынке США

Аналитики компании M Science рассказали о продажах смартфона iPhone 12 Pro Max, выяснив, что он является самым продаваемым аппаратом на территории США, который имеет поддержку сетей пятого поколения.

Так, в сегменте 5G-смартфонов в 49 штатах из 50 iPhone 12 Pro Max оказался самым востребованным. Речь идет о популярности смартфона по итогам его продаж в январе.

Вторым самым продаваемым смартфоном стал iPhone 12, а в тройку лидеров вошел iPhone 12 Pro.

Следующие две строчки рейтинга достались Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.

Между тем аналитики отметили, что модель iPhone 12 mini действительно пользуется низким спросом на рынке. Ранее даже сообщалось, что совсем скоро компания откажется от его выпуска.