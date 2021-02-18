iPhone 12 Pro Max стал самым популярным 5G-смартфон на рынке США

iPhone 12 Pro Max стал самым популярным 5G-смартфон на рынке США19.02.2021 01:11
Аналитики компании M Science рассказали о продажах смартфона iPhone 12 Pro Max, выяснив, что он является самым продаваемым аппаратом на территории США, который имеет поддержку сетей пятого поколения.
Так, в сегменте 5G-смартфонов в 49 штатах из 50 iPhone 12 Pro Max оказался самым востребованным. Речь идет о популярности смартфона по итогам его продаж в январе.
Вторым самым продаваемым смартфоном стал iPhone 12, а в тройку лидеров вошел iPhone 12 Pro.
Следующие две строчки рейтинга достались Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.
Между тем аналитики отметили, что модель iPhone 12 mini действительно пользуется низким спросом на рынке. Ранее даже сообщалось, что совсем скоро компания откажется от его выпуска.
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