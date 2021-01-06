В американской компании Apple рассказали, как продаются их смартфоны iPhone 12, которые в целом были неплохо восприняты пользователями, несмотря на задержку с выходом.

Ссылаясь на представителей Apple аналитическая компания CIRP сообщила, что смартфон iPhone 12 mini не оправдал ожиданий компании Apple.

Этот аппарат в октябре и ноябре занял всего лишь 6% от всего объёма проданных смартфонов линейки.

Предполагается, что низкие продажи обусловлены высокой ценой, которая составляет почти 700 долларов.

При этом набор функций и возможностей у смартфона мало отличается от тех же iPhone XR и iPhone 11, которые обойдутся в 499 и 599 долларов.

Если говорить о продажах новых флагманов в целом, то на модели приходится 76 процентов от всех продаж смартфонов компании.

Эти показатели актуальны для период октябрь-ноябрь. Самым популярным аппаратом в линейке оказался iPhone 12, занявший 27% в продажах, а на модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max приходится 20% от всех продаж в США.